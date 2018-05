Fernsehen am 23. Mai

DOKeins: Bauer unser © ORF (Lukas Gnaiger)

Bauer unser

Vom heimischen Bauernsterben bis zur Nahrungsmittelindustrie – wo liegt die Zukunft der Landwirtschaft? Der Kärntner Filmemacher Robert Schabus hinterfragt mit seiner Doku nicht nur die Intensivierung und das Wachstum der Landwirtschaft, sondern will aufrütteln.

ORF 1, 20.15 Uhr

Son of Saul

Gewinner des Auslandsoscars 2016: Saul Ausländer muss als Häftling in Auschwitz-Birkenau beim Morden der Nazis helfen. Unter Lebensgefahr will er einem ermordeten Kind, ein jüdische Begräbnis ermöglichen. Es folgt die Doku „Sonderkommando Auschwitz-Birkenau“.

Arte, 22.10 Uhr

Im Rausch der Daten

Diese mehrfach ausgezeichnete Doku begleitet den Prozess der Datenschutzrichtlinie durch das EU-Parlament. Einblicke in eine Welt, über die es oft nicht mehr als Klischees gibt.

ARD, 22.50 Uhr

You Are Wanted

Er konnte nur kurz durchschnaufen: Lukas Franke (Matthias Schweighöfer) wird auch in der zweiten Staffel der Serie von Geheimdiensten, Kriminellen, Hackern und Aktivisten verfolgt.

Neu auf Amazon Prime