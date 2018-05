Fernsehen am 24. Mai

Lone Ranger, ORF eins, 20.15 Uhr © (c) ORF (Peter Mountain)

Am Schauplatz

Der Satz „du bist, was du isst“ greift zu kurz: Auch die Umwelt wird durch unsere Ernährungsgewohnheiten geprägt. Die Schauplatz-Redaktion nimmt dazu heute das Thema Fleischproduktion unter die Lupe: von Problemen, ausbleibenden Konsequenzen und Alternativen.

ORF 2, 21.05 Uhr

Lone Ranger

An den Kinokassen ein veritabler Flop, hat dieser Western mit Jonny Depp durchaus seine Stärken: Der Genre-Mix zeigt Depp als Indianer Tonto, der an der Seite von John Reid (Armie Hammer) das Gesetz in die eigene Hand nimmt. Actionreiches Abenteuer mit einigen Längen.

ORF eins, 20.15 Uhr

Pfusch am Bau

Das Staffelfinale führt Günther Nussbaum unter anderem ins steirische Kirchbach, wo ein junges Paar in seinem 230.000 Euro teuren Neubau ein massives Schimmelproblem hat.

ATV, 20.15 Uhr

Stöckl.

Zwei Politikerinnen, ein Imker und ein Karikaturist: Gemeinsam mit diesen Menschen diskutiert Gastgeberin Barbara Stöckl heute über das

zeitlose Thema der richtigen Ernährung.

ORF 2, 23.05 Uhr