Fernsehen am 18. Mai

Deadpool: Zynischer Superheld © Centfox

Deadpool

Der zweite Teil ist gerade im Kino angelaufen, Teil 1 lässt sich heute nachholen: Der krebskranke Ex- Soldat Wade Wilson (Ryan Reynolds) ist nach einem Experiment geheilt, aber entstellt. Er wird zum Superhelden wider Willen. Marvel-Stoff mit viel schwarzem Humor.

Puls 4, 20.15 Uhr

Royaler Themenabend

Einmal geht's noch: Ein Abend mit den Royals. Zum Auftakt gibt es eine Doku über Harry und Meghan. Es folgt weniger romantisch die schwierige Beziehung zwischen Diana und Queen Elizabeth II. Eine weitere Doku zeigt die Ehe zwischen der Queen und Prinz Philip.

ORF III, ab 20.15 Uhr

Aspekte

Das Kulturmagazin stellt die Doku “Maria by Callas“ vor. Im Juli wird Otto Waalkes 70, jetzt ist seine Autobiographie „Kleinhirn an alle“ erschienen. Auf der Studiobühne: Scenic Route to Alaska.

ZDF, 23.00 Uhr

Tote Mädchen lügen nicht

Zweite Staffel der nicht unumstrittenen Serie: Eine Schülerin begeht Selbstmord und hinterlässt einem ihrer Mitschüler ein Paket mit Kassetten. Darauf zu hören: 13 Gründe für ihren Suizid.

Neu auf Netflix