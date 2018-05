Fernsehen am 16. Mai

Facebook

Google+

Twitter

WhatsApp

Seite per E-Mail senden

Seite drucken

Schriftgröße größer

Schriftgröße kleiner

Prinz Harry und Meghan. Ein Herz und eine Krone © ORF (PA Photos/TopFoto.co.uk/Danny Lawson)

Prinz Harry und Meghan

Wer immer noch glaubt, dass am Samstag eine Krönung stattfindet, dem wurde offenbar eine royale Bärenmütze aufgebunden. Am Samstag wird geheiratet und die Doku verrät, wer die beiden Hauptdarsteller Prinz Harry und Meghan Markle wirklich sind.

ORF 1, 20.15 Uhr

Scobel: Selbstdemontage

Sport und gesunde Ernährung: Theoretisch weiß der Mensch, was ihm gut tut. Doch warum betreiben wir dennoch viel zu oft Selbstdemontage? Gert Scobel fragt Experten, warum wir uns gerne selbst überlisten. Zuvor zeigt eine Doku, wie gesund Sport wirklich ist.

3 Sat, 21.00 Uhr

Polit-Talk bei Maybrit Illner

Es ist eine Situation mit viel Sprengkraft, die heute Thema ist: US-Präsident Donald Trump sagt Nein zum Iran-Atomabkommen, aber Ja zu Jerusalem. Kann Europa hier noch eine Rolle spielen?

ZDF, 22.15 Uhr

27, Gone To Soon

Von Jimi Hendrix über Jim Morrison bis Janis Joplin, Kurt Cobain und Amy Winehouse: Diese Doku beleuchtet den viel zu frühen Tod einiger herausragender Musiker.

Neu auf Netflix