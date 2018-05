Facebook

Stille Wasser

Der Titel klingt wenig aufregend, anregend ist diese Doku-Reihe aber allemal: Auch in der zweiten Staffel rücken wieder außergewöhnliche, aber weitgehend unbekannte Seen in den Fokus. Heute: der abseits der großer Touristenpfade liegende Carrera-See in Südamerika.

Arte, 18.35 Uhr



Diana – In ihren eigenen Worten

In dieser Woche sind ob der Hochzeit von Meghan und Harry die Royals in aller Munde. Und auch an die vor 20 Jahren bei einem Autounfall gestorbene Prinzessin Diana wird wieder erinnert. Nach der Diana-Doku läuft (ab 21.50 Uhr) ein Porträt über Prinz Harry.

ORF III, 20.15 Uhr

Lebenslinien

Nicht nur sind sie zwei tolle Kletterer, sie sind auch spannende Persönlichkeiten: die Huberbuam. Thomas Huber, der ältere der beiden, in einem Porträt über Sieg und Niederlage.

Bayerischer Rundfunk, 22 Uhr



Late Night Berlin

Was die Quote betrifft, läuft es für Klaas Heufer-Umlauf und seine Talkshow nicht erfreulich, dabei ist es durchaus sehenswert, was der 34-Jährige Woche für Woche an (teils) schlauen Gags abliefert.

Pro Sieben, 23 Uhr