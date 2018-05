Facebook

The Wind that Shakes the Barley © (c) Joss Barratt

Österreich Bild

Von Smartphones bis Autotüren, von Mikrochips bis Weichen für Züge: Thomas Weber stellt die steirische

Industrie und ihre Produkte vor.

ORF 2, 18.25 Uhr

The Wind That Shakes The Barley

Das 2016 in Cannes prämierte Historiendrama erzählt vom Kampf irischer Freiheitskämpfer gegen die Engländer.

Arte, 20.15 Uhr

Meine Narbe

Die Zahl der Geburten per Kaiserschnitt steigen auch hierzulande kontinuierlich. Junge Mütter und Väter sprechen über ihre Erfahrungen.

ORF 2, 23.05 Uhr

Die unabsichtliche Entführung der Elfriede Ott

Die witzige Komödie lockte mehr als 210.000 Zuseher ins Kino.

ORFeins, 23.45 Uhr