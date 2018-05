Fernsehen am 8. Mai

Eurovision Song Contest startet und Cesár Sampson tritt als 13. auf die Bühne in Lissabon. © EBA

Eurovision Song Contest

Vorhang auf für den ESC 2018 aus Lissabon: Ab 21 Uhr wird gesungen, davor stellt Mr. Song-Contest Andi Knoll seine Favoriten vor und wagt einen Ausblick auf die kommenden Tage. Österreichs Teilnehmer Cesár Sampson startet mit Nummer 13 – circa um 21.45 Uhr.

ORFeins, ab 20.15 Uhr

Weissensee

Ausgezeichnet, erfolgreich, lehrreich und zurück: Friedmann Fromms Serie über das Ende der DDR wird heute mit der vierten Staffel fortgesetzt. Neun neue Folgen erzählen von den vertrauten Figuren und den Umbrüchen in Deutschland nach dem Mauerfall.

ARD, 20.15 Uhr

Mount Everest

Reinhold Messner erzählt in seiner dritten Regiearbeit von der Erstbesteigung des Everest ohne Sauerstoffflaschen. Im Anschluss gibt es ein Livegespräch mit Messner und Peter Habeler.

ServusTV, 20.15 Uhr

The Lobster

Für Nachtvögel: In einer nahen Zukunft gelten Alleinstehende als unerwünscht. Sie haben 45 Tage, um einen Partner zu finden, sonst verwandeln sie sich in Tiere. Gelungene Satire.

ORF 2, 0.10 Uhr