Der Entertainer Thomas Gottschalk wird sein letztes "Wetten, dass ...?" im November völlig solo über die Bühne bringen. "Thomas Gottschalk führt als alleiniger Gastgeber durch die Sendung", erläuterte eine ZDF-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur. Im August dieses Jahres hatte der Sender zwar den 73-jährigen Gottschalk als Gastgeber in Offenburg bestätigt, allerdings damit noch keine Details zur Frage eines Co-Hosts genannt.

Damals war hingegen deutlich geworden, dass Michelle Hunziker nicht mehr mitmoderieren soll. Bei Instagram schrieb Gottschalk über sie: "Der ein oder andere wird sie in meiner letzten Ausgabe von 'Wetten, dass ...?' vermissen und dabei vielleicht vergessen, dass ich es war, der sie damals in die Show geholt hat, und dass das ZDF sie mir keineswegs als 'betreuende Nachtschwester' an die Seite gestellt hat, weil ich nicht mehr wusste, wo's langging. Manche vermuten das."

Die Zukunft ist offen

Die "Wetten, dass ...?"-Liveshow am 25. November dieses Jahres in Offenburg wird die letzte Ausgabe mit Thomas Gottschalk sein. Wie es mit dem Format weitergeht, will der Sender laut früheren Angaben nach der Sendung entscheiden.