Die Frage, wer Daniel Craig in der Rolle als James Bond beerbt, ist noch immer nicht geklärt. Nun gibt es jedoch einen neuen Favoriten für den begehrten Schauspieljob. Insidern zufolge soll Aaron Taylor-Johnson (33) in der Poleposition für die Rolle sein.

Der Brite hat bereits einige Erfolgsprojekte vorzuweisen, er spielte 2014 und 2015 in den Marvel-Verfilmungen "The Return of the First Avenger" und "Avengers: Age of Ultron" die Rolle des Pietro Maximoff / Quicksilver. 2016 war er im Film "Nocturnal Animals" zu sehen. Für seine Darstellung wurde er mit dem Golden Globe Award als Bester Nebendarsteller ausgezeichnet.

Gerüchte über mögliche Verhandlungen

So hat die "Daily Mail" berichtet, dass die Bestellung von Taylor-Johnson bereits "extrem kurz" bevorstehen würde. Er soll "Bond"-Produzentin Barbara Broccoli (63) von sich überzeugt haben.

"Aaron Taylor-Johnson ist derzeit heißer Favorit für die ikonische Rolle, er ist für Broccoli die erste Wahl – und derjenige, den es zu schlagen gilt", heißt es von anonymen Quellen. Hinzu kommt: Die britische Boulevard-Zeitung "The Sun" hatte schon im November des Vorjahres davon berichtet, dass Taylor-Johnsons Agentin bereits entsprechende Gespräche geführt haben soll.

Neben Taylor-Johnson werden auch die Namen von Idris Elba (51), Tom Hardy (46), James Norton (38), Henry Cavill (40) und Regé Jean-Page (35) für die 007-Rolle genannt.

Daneben bringt sich auch Christopher Nolan (53) in Stellung. "Er ist äußert interessiert daran, mit dem Franchise etwas ganz anderes zu machen", sagt der Insider. Zuletzt hatte Nolan mit seiner Performance in "Oppenheimer" für Begeisterung gesorgt.