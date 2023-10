Man sagte ihr: "Ihre Zukunft liegt zwischen Ihren Beinen"

Acht betroffene Frauen erzählen in der gut recherchierten Dokumentation "Sex und Macht" von sexualisierter Gewalt in Politik, Medien, Kultur und Wirtschaft. Die Protagonistinnen reden offen über ihre Erlebnisse. Am Mittwoch um 20.15 Uhr auf ZDF info.