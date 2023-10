Ausgerechnet am Freitag, dem 13., werden nächste Woche alle Zeitungen in ihren Papierausgaben über die Media-Analyse (MA) 22/23 berichten. Auch allfällige schlechte Ergebnisse stehen jedoch schon Donnerstag online. Das ist nicht nur eine Entwarnung für Abergläubige, sondern ein Hinweis, warum es die letzte MA in bisher üblicher Form ist. Die gewohnte Marktforschung zur wichtigsten Studie für Österreichs Printmedien stößt trotz 15.000 Interviews und Millionen-Kosten seit Jahren an ihre Grenzen. Es gibt immer wieder unplausible Werte für einzelne Teilnehmer.