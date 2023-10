1.) Der Nahe Osten zwischen Krieg und Frieden

Die Annäherung Israels an einige arabische Staaten hat zuletzt auch Israels Feinde, darunter den Iran, auf den Plan gerufen. Die Doku bietet nach den Angriffen der Hamas eine Analyse der geopolitischen Lage im Nahen Osten. Weitere Reportagen und Infosendungen behandeln den Konflikt zwischen Israel und den Palästinensern: von der Radikalisierung palästinensischer Jugendlicher über den täglichen Überlebenskampf im Gazastreifen bis hin zum Kampf im Westjordanland.

Arte Mediathek

2.) Universum: Wildes Skandinavien, Teil 2

Die Sommer sind kurz, die Winter lang und das Leben auf Höhe des Polarkreises ist nur für Spezialisten erträglich. Die letzte Folge des Universum-Dreiteilers pirscht sich an Moschusochsen und Polarfüchse heran. Für Romantiker tanzen leichtfüßig die Nordlichter.

20.15 Uhr, ORF 2

3.) Die Rückkehr der Inflation

Selbst in den reichen Industrienationen ist die Inflation spürbar. Die Doku begleitet Menschen aus unterschiedlichen Milieus und wie sehr sie davon betroffen sind – von Frankreich bis zum Hochinflationsland Türkei. Wer und wie kann man entgegensteuern?

20.15 Uhr, Arte

4.) Willkommen Österreich

Beide heutigen Gäste haben auf und mit der Bühne gelebt: Schlagzeuger Martin Grubinger und Theaterdoyenne Emmy Werner.

22 Uhr, ORF 1

5.) Der Marsianer

Nach einem Sandsturm bleibt der Astronaut Mark Watney (Matt Damon) allein auf dem Mars zurück. Während seine Crew ihn für tot hält, muss er am roten Planeten sein Überleben sichern. Und es zeigt sich: Ein umfassendes naturwissenschaftliches Wissen zahlt sich aus!

20.15 Uhr, ATV

6.) Ich sehe was, was du nicht siehst

Wes Anderson treibt sein Faible für verschachtelte Perspektiven fabelhaft auf die Spitze. Ach ja, ein paar Superstars sind auch dabei.

Netflix

Hörenswert:

Was Wachorgane in der Natur alles dürfen, Ö1, 15.30 bis 15.55 Uhr.

Tausende ehrenamtliche Personen unterstützen in Österreich als Berg- und Naturwächterinnen die Behörden bei der Einhaltung der Naturschutzgesetze. Was dürfen sie, was müssen sie? Ein Ehrenamt mit vielen Aufgaben.



Augen zu. Podcast. Florian Illies und Giovanni di Lorenzo rücken einmal im Monat Größen der Kunstgeschichte ins Rampenlicht. Im Oktober setzen sich die beiden mit dem Expressionisten Edvard Munch auseinander. Wie konnte der anfänglich verlachte Künstler zum Pionier der Moderne werden?