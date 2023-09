Der schönste Ort Österreichs. Mit diesem Anspruch sucht der ORF seit 2014 im ganzen Land nach Außergewöhnlichem. Den sprachlichen Superlativ "schönste" hat man dafür in der Pluralität der feinen Orte aufgelöst. Im Vorjahr ging der Titel an das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark. Bevor am Nationalfeiertag, gewohnt mit Armin Assinger und Barbara Karlich, der Sieger für 2023 gekürt wird, haben die ORF-Landesstudios jeweils drei Kandidaten nominiert.

Am Donnerstag startet die Abstimmung, mit welchem Platz das jeweilige Bundesland im Finale am 26. Oktober vertreten sein wird. Im Vorjahr machte das Friedenskircherl am Stoderzinken in der Steiermark das

österreichweite Rennen.

Kärnten nominiert 2023 die Burg Landskron, das Sablatnigmoor und die Kleinode am Wörthersee. Die Kärntner Plätze werden vom 26. bis 28. September in "Kärnten heute" und auf kaernten.ORF.at präsentiert.

Die Steiermark schickt folgende Orte ins Rennen: Das Lipizzaner-Gestüt Piber, den Mühlental-Rundweg in St. Kathrein am Offenegg und den Himmelsberg Straden.

Diese „Schätze“ gehen 2023 für die Bundesländer ins Rennen:

BURGENLAND Hofgassen Mörbisch Burg Forchtenstein Eisenberg





KÄRNTEN Burg Landskron Sablatnigmoor Kleinode am Wörthersee



NIEDERÖSTERREICH Hardegg Lunzer See Heidenreichsteiner Moor



OBERÖSTERREICH Offensee Miesweg Altstadt von Steyr



SALZBURG Käfertal Blinklingmoos Eisriesenwelt



STEIERMARK Lipizzaner-Gestüt Piber Mühlental-Rundweg Himmelsberg



TIROL Zirbenweg Pillerseetal Wildpark Aurach



VORARLBERG Alter Rhein Niedere Spullersee