LANDKRIMI: STEIRERSCHULD

Sein zehnter Fall führt Sascha Bergmann (Hary Prinz) ins Kloster. Gedreht im Stift Vorau ist der machohafte Ermittler wie gewohnt um keinen trockenen Spruch verlegen. Anni Sulmtaler (Anna Unterberger) entpuppt sich erneut als Gewinn der Landkrimis aus der Steiermark. In den Gastrollen ist der Krimi von Wolfgang Murnberger dieses Mal hochkarätig besetzt mit Benno Fürmann als Mäzen und Harald Schrott als Prior. Ermittelt wird auch – in einem Mord an einer Buchmalerei-Studentin.

20.15 Uhr, ORF 1





WIENER PLÄTZE

Wo wohnte Arthur Schnitzler? Wo genau schrieb Johann Strauss den Donauwalzer? In dem neuen Doku-Dreiteiler begeben sich die Publizisten Karl Hohenlohe und Herbert Lackner auf eine Zeitreise von den mittelalterlichen Plätzen zum gegenwärtigen Wien.

20.15 Uhr, ORF III



GOSFORD PARK

Betörend gespielte und elegant inszenierte Satire von Robert Altman: Ein Sir lädt eine illustre Runde zum exklusiven Jagdwochenende und als der Hausherr ermordet wird, nimmt das Chaos seinen Lauf. Bitterböses Sittengemälde mit u. a. Maggie Smith.

21.50 Uhr, One





CHARLOTTE RAMPLING

Seit sechs Jahrzehnten im Film und noch immer rätselhaft: Porträt der Schauspielerin Charlotte Rampling von Valérie Manns.

Arte-Mediathek

KINGSMAN: THE SECRET SERVICE

Kann der Mix aus Action, Agententum, Märchen und soziologischer Analyse gut gehen? Und wie! Matthew Vaughn und seine Autorin Jane Goldman inszenieren eine meisterhafte Agententruppe rund um Colin Firth, Taron Egerton und Samuel L. Jackson in Maßanzügen. Très chic.

20.15 Uhr, ATV

DIE LETZTE PARTY DEINES LEBENS

Bemerkenswerter Austro-Schocker von Dominik Hartl: Das Grauen kommt auf der Matura-Party X-Jam auf einer kroatischen Insel.

0.10 Uhr, ORF 1