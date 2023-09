"In der ZIB2 begrüßt Sie morgen an dieser Stelle wieder Margit Laufer, die aus der Baby-Karenz zurück ist", kündigte Marie-Claire Zimmermann zum Ende der Sendung am Donnerstag das Comeback ihrer Kollegin an.

Am 25. Juli 2022 hatte sich Margit Laufer bei ihrer letzten ZiB2-Moderation mit emotionalen Worten in die Babypause verabschiedet. Die Vorfreude auf den neuen Lebensabschnitt sei "riesengroß", ließ sie damals die Zuseher wissen - ebenso wie die Rückkehr in die ZiB-Familie. Am 15. September war es dann soweit: Laufer sprach mit Eckehard Quin, dem Vorsitzenden der Gewerkschaft öffentlicher Dienst, unter anderem über Personalmangel und die Attraktivität des öffentlichen Dienstes.

Laut heute.at wird Marie-Claire Zimmermann, die ursprünglich als Laufers Karenzvertretung nach zwölf Jahren in die ZiB2 zurückgekommen war, der Nachrichtensendung weiter erhalten bleiben. Der Grund: Jungmama Laufer wird vorerst nur Teilzeit arbeiten. Damit wächst das Moderatoren-Team der ZiB2 auf insgesamt vier Köpfe an. Neben den beiden Damen begrüßen abwechselnd auch weiter Armin Wolf und Martin Thür die Zuschauer.