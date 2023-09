Wenn Uwe Kröger morgen bei Alfons Haider über "Musicals made in Austria" spricht, spiegelt sich seine lange Karriere wider. Er war der Star von gleich vier Weltpremieren – "Elisabeth", womit ihm 1992 der Durchbruch gelang, "Mozart!", "Rebecca" und "Der Besuch der alten Dame". Heute lebt der 58-Jährige mit seinem Mann im Haus seiner verstorbenen Mutter in der Nähe von Malaga, wo die beiden eine Tapas-Bar betreiben. Kröger fliegt für Engagements aber regelmäßig nach Österreich und Deutschland. So inszeniert er jedes Jahr ein Musical im nordbayrischen Hof, mit Deborah Sasson läuft nach wie vor die Tourneeproduktion von "Phantom der Oper", im Festspielhaus Füssen ist er im November und Dezember in "Die Päpstin" zu sehen und am 4. Dezember bringt er im Wiener Theater Akzent die Gala "Ich bin was ich bin – From Broadway to Hollywood" auf die Bühne.

"Wenn ich nach Wien komme, ist das wie ein Klassentreffen", erzählt Kröger, für den der Umzug nach Spanien (zuerst lebte er in Barcelona) angesichts Schlagzeilen wie "Der Tod aus 'Elisabeth' hat 500.000 Euro Schulden" auch eine Flucht war. Krögers Insolvenz lieferte dem Boulevard den entsprechenden Inhalt: "Ich wollte nicht mitleidsvoll beobachtet werden, sondern mich auf die Arbeit konzentrieren. Das konnte ich in Spanien. Und habe mich von Ballast und falschen Freunden getrennt", erzählt er. Er wolle nichts beschönigen, war aber "zu großzügig und blauäugig". Und fügt augenzwinkernd hinzu: "Der Luxus kam zu mir, aber ich habe es nicht darauf angelegt."

Heute scheint er in seiner Mitte zu sein. Und ist auch für 2024 schon gut gebucht, unter anderem bei der Bühne Baden.

"Mr. Musical präsentiert": Neben Uwe Kröger sind die Komponisten Sylvester Levay und Christian Kolonovits sowie die Musicalstars Mark Seibert, Drew Sarich, Lukas Perman und Pia Douwes sowie die Ururururenkelin von Kaiserin Elisabeth zu Gast (ORF 2, 22.05 Uhr).

Die letzte Ausgabe, die im Juli in ORF 2 lief, zog 210.000 Zuschauer an.

