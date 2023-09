Er ist ein Gesamtkunstwerk. Und führt ein Leben wie ein Filmdrehbuch und auf jeden Fall sehr großzügig, wenn man solche Feste schmeißt und nicht einmal Geburtstag hat!“ – So beschreibt Moderator Andi Knoll Gastgeber Hannes Kartnig, der als Danke für die schöne Zeit bei „Dancing Stars“ das gesamte Ballroom-Team vor und hinter den Kulissen zu einer Party in seine Grazer Villa einlud.



Monika Ballwein vom „Dancing Stars“-Orchester sang Italo-Hits, zudem musizierten Ex-Starmaniac Livia Hubmann und Kurt Strohmeier von den „Nockis“, mit Caroline Athanasiasis und Missy May schunkelten zwei Gewinnerinnen dazu. Corinna Kamper kam vom Sizilienurlaub, wo sie Danilo Campisis Familie näher kennenlernte. Während Kartnigs Profi-Partnerin Catharina Malek gestand: „Bei der nächsten Staffel will ich gewinnen. Ich würde mir einen musikalischen Sportler wünschen!“ Bis Frühjahr 2025 bleibt das ORF-Parkett aber geschlossen.