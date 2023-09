Taxi Driver

Regisseur Martin Scorsese ist für seine groß angelegten, epischen Filmdramen bekannt, die der Reihe nach Kultstatus erlangen. So auch „Taxi Driver“ (1976) mit Robert De Niro als vereinsamten New Yorker Taxifahrer. Getrieben vom Frust über die verdorbene Welt, will der Vietnamveteran eine minderjährige Prostituierte, gespielt von Jodie Foster, aus ihrem Milieu retten. Das geht nicht ohne Gewaltexzess. Der Film enthält ikonische Szenen und zählt zu den einflussreichsten des amerikanischen Kinos.

21.50 Uhr, Arte

2 Mary Shelleys Roman „Frankenstein“ (1818) verewigte zwei Figuren in der Weltliteratur: Dr. Viktor Frankenstein und sein Monster. Universum History spürt der Entstehungshistorie des berühmten Schauerromans nach, der die Grenzen wissenschaftlichen Strebens aufzeigt.

22.35 Uhr, ORF 2

3 Echte Kriminalfälle aus dem Nachbardorf: Die neue ATV-Reihe zeigt Schwerverbrechen auf dem Land. Zum Start den „Postkartenräuber“, der im Jahr 2008 Postämter und Banken überfiel und danach hämische Postkarten verschickte. True Crime auf Österreichisch.

20.15 Uhr, ATV

Dorfverbrechen

Oscarprämiertes Kriegsdrama: Beim Bau einer Brücke begehren britische Kriegsgefangene gegen japanische Befehlshaber auf.

22.25 Uhr, 3sat

Mrs. Doubtfire

Wer heute mit der Familie vor dem Fernseher hockt, schaut „Mrs. Doubtfire“. Der große Robin Williams spielt einen Vater, der nach der Scheidung als verkleidetes Kindermädchen die Nähe zu seinen Kindern sucht. Komödienklassiker, den viele noch aus der Kindheit kennen.

20.15 Uhr, Super RTL

dEUS in Concert

Die Belgier dEUS ließen in den 90ern international mit Songs wie „Suds & Soda“ aufhorchen. Live-Mitschnitt vom Konzert in Köln 2023.

23.40 Uhr, Arte