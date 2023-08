DER BAUER UND DER BOBO

ORF 1, 20.15 Uhr



Aus Feind wird Freund: So lässt sich die Anbahnung zwischen Florian Klenk und Christian Bachler verknappt darstellen. Der Falter-Chefredakteur war von dem steirischen Bauern als „Oberbobo“ bezeichnet worden, nachdem er in einem Post Bachlers Meinung nach die Lage der Bauern ignoriert hatte. Klenk solle zu einem Praktikum kommen, wo er lerne, wie die Realität aussähe. Gesagt, getan. So wurde aus der anfänglichen Fehde eine Freundschaft – und daraus wiederum ein Buch und eine Dokumentation.



THELMA & LOUISE

ATV 2, 22.25 Uhr



In diesem 90er-Klassiker machen sich die Freundinnen Thelma und Louise vergnügt auf einen Road Trip, weit weg von ihren Männern, und verstricken sich dabei zunehmend in Unheil. Die grenzgenialen Susan Sarandon und Geena Davis in Paraderollen sowie Brad Pitt als Jungspund.

Ihnen kommt man besser nicht in die Quere: Thelma und Louise auf ihrem Rachefeldzug © imago images/Everett Collection



HELEN MIRREN - EINE KÖNIGLICHE SCHAUSPIELERIN

Arte, 21.45 Uhr



Sie kann Königin: Die 78-jährige britische Schauspielerin Helen Mirren spielte über ihre Karriere hinweg oftmals Königinnen: Elizabeth I., Charlotte, Elizabeth II. in „The Queen“, wofür sie den Oscar bekam. Die Doku zeigt Mirren als Königin der Königinnenrollen.



HITCHCOCK

Arte, 20.15



Ein Biopic über den legendären Regisseur Alfred Hitchcock, gespielt von Anthony Hopkins, blickt feinsinnig ins Hollywood der 60er.

Anthony Hopkins als Alfred Hitchcock, Scarlett Johansson als die Schauspielerin Janet Leigh in "Hitchcock" © imago images/Mary Evans

KICK IT LIKE BECKHAM

Arte, 14.15 Uhr



Die indische Jugendliche Jess spielt heimlich Fußball und will ein Leben abseits der Familientradition leben. Dank einer Freundin tritt sie einem Fußballteam bei und verliebt sich in den Trainer. Britische Kultur-Clash-Komödie mit Parminder Nagra und Keira Knightley.

THE PRINCESS - LADY DIANA

3Sat, 20.15 Uhr



Die erste Kinodoku über das bewegende Leben von Lady Diana anlässlich ihres 26. Todestages am 31. August. Mit Archivaufnahmen.