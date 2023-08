Blut, Baby, Kniescheibenkrachen: Heute um 20.15 Uhr eröffnet der tiefenpsychologische "Polizeiruf 110: Du gehörst mir" den Krimiherbst am institutionalisierten Sonntagsendeplatz zur Prime-Time. Doreen Brasch (Claudia Michelsen) muss ein entführtes Kind wiederfinden. Und während sie glaubt, dass ihr Chef Lemp (Felix Vörtler) längst in seinem Sabbatical ist, stellt sie fest, dass er der Mutter helfen wollte, deren Kind geraubt wurde. Zermürbende Ermittlungen, wache Babyaugen, gebrochene Knochen, Muttergefühle und die famose Extremdarstellerin Franziska Hartmann.

Die "Polizeiruf 110"-Saison bringt insgesamt neun neue Filme, vier noch bis Jahresende. Mit Spannung erwartet wird der erste Auftritt der Charaktermimin Johanna Wokalek ("Die Päpstin") als Hauptkommissarin Chris Blohm in München, sie ersetzt Verena Altenberger. Mit André Kaczmarczyk als Vincent Ross hat die Reihe auch ihren ersten genderfluiden Kommissar. Sein neuer Fall spielt im Cottbuser Karneval.

Im ORF kehren die Rosenheim-Cops ab 14. September an ihren Sendeplatz zurück. Und am 19. September ermitteln Hary Prinz und Anna Unterberger erneut im populären "Landkrimi: Steirerschuld" – mit Benno Fürmann als Gast. Ob 2023 noch weitere Landkrimis zu sehen sind, steht noch nicht fest. Am Freitag startet die Soko-Saison in Leipzig, im Oktober starten hierzulande 13 neue Wien-Folgen und ein Spielfilm. Fans der Soko Linz müssen sich noch bis 2024 gedulden.