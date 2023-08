Wie die aktuellen Zahlen der Österreichischen Auflagenkontrolle (ÖAK) für das erste Halbjahr 2023 ausweisen, ist die Kleine Zeitung in der Steiermark mit einer verkauften Auflage von 174.513 Exemplaren (Durchschnitt von Montag bis Samstag) weiterhin die klare Nummer eins. Der Abstand zur zweitplatzierten „Kronen Zeitung“ beträgt im Schnitt 72.584 Stück.

In Kärnten liegt die Kleine Zeitung mit einer verkauften Auflage von 82.321 Ausgaben auf dem Spitzenplatz. Der Abstand zur "Kronen Zeitung" beträgt hier durchschnittlich 21.420 Stück.

Bundesweit erreicht die Kleine Zeitung eine durchschnittlich verkaufte Auflage von 256.834 Stück und ist damit die zweitgrößte Verkaufstageszeitung Österreichs. Und verweist den „Kurier“ (106.412 Ausgaben) klar auf Platz drei. Es folgen die OÖN (93.805 Exemplare), die Tiroler Tageszeitung (67.096) und „Die Presse“ (64.750). "Der Standard" bewegt sich bei durchschnittlich 48.809 Stück.

In der ÖAK werden die verkauften E-Papers innerhalb der gesamten Verkaufsauflage erfasst: Auch die Kleine Zeitung freut sich über eine Steigerung der E-Paper-Absatzzahlen: 52.976 Stück weist die ÖAK aus. Die Kleine Zeitung hat in der Steiermark und Kärnten rund fünfmal so viele E-Paper-Abonnements wie die Kronen Zeitung. Apropos Abos: Der Aboanteil an der in Summe verkauften Auflage der Kleinen Zeitung ist mit 97,3 Prozent bundesweit ein Top-Wert.

Im Bereich der käuflich zu erwerbenden Wochen- und Monatstitel kam "Die ganze Woche" auf 240.118 verkaufte Exemplare, womit ein Rückgang von ca. 11.000 Stück vorlag. Im fünfstelligen Bereich (10.670 Stück) ging es auch für "Servus in Stadt & Land" bergab, das es auf eine Verkaufsauflage von 90.310 Stück brachte. Zuwächse verbuchten entgegen dem Trend "tv-media" (plus 3668 Stück auf 141.671 Stück) und "Woman" (plus 777 Stück auf 78.623 Stück).