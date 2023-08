BALDUIN, DER HEIRATSMUFFEL

Nitro, 20.15 Uhr



Komödienklassiker aus dem Jahr 1968: Possenreißer und Berufscholeriker Louis de Funès wird als Polizist Balduin Cruchot endlich befördert und gewinnt nach einem Verkehrsdelikt auch noch das Herz der rasenden Witwe Josepha (Claude Gensac) aus oberen Kreisen. Nicht der stärkste Teil der Serie über den chaotischen Ordnungshüter von Saint-Tropez. Aber bei den überhitzten Temperaturen ist „Balduin, der Heiratsmuffel“ allemal leichte, bekömmliche Slapstick-Kost für den Feierabend.

CYBERWELT - DIE ZUKUNFT IST JETZT

Arte, 20.15 Uhr



Fluch oder Segen? Die Dokumentation thematisiert die Verheißungen des Internets und die Phänomene Big Data, Cyberkrieg und künstliche Intelligenz. „Cyber“ bedeutet eigentlich „Kontrolle“. Aber:

Haben wir wirklich noch die Kontrolle über die Technologie-Vielfalt?

DIE TOTEN AM MEER

3Sat, 20.15 Uhr



Geschminkt, frisiert und mit Tattoo: So wird eine Frauenleiche in den Dünen Husums gefunden. Ist das die Handschrift des Serienmörders Wernicke (Martin Wuttke)? Die junge Kommissarin Ria Larsen (Karoline Schuch) bekommt den Fall. Das Psychospiel beginnt.

WANN WIRD ES ENDLICH WIEDER SO, WIE ES NIE WAR

Auf Prime, Sky, AppleTV



Regisseurin Sonja Heiss beantwortet die sperrige Titelfrage von Joachim Meyerhoffs Bestseller „Wann wird es endlich wieder so, wie es nie war“ mit lakonischem Schmäh und Leichtigkeit. Joachim, genannt Josse, wächst ab den 1970ern in einer modernen Jugendpsychiatrie in Schleswig-Holstein auf, die sein Vater als Professor leitet. Die Grenze zwischen normal und verrückt ist für die Familie fließend. Das gibt der deutschen Coming-of-Age-Geschichte eine herrlich beiläufige Absurdität, die nie ausgeschlachtet wird. Der ein wenig zu entspannt erzählte Eröffnungsfilm der Berlinale-Sektion Generation punktet mit humanistischem Humor und einem sympathischen Ensemble rund um Devid Striesow und Laura Tonke. (maw)

NATURERBE ÖSTERREICH

ORF 2, 20.15 Uhr



Packende Nationalparkkunde: Steinbock und Bartgeier waren hierzulande bereits völlig ausgestorben, Anfang des 20. Jahrhunderts gelang die Wiederansiedlung in Österreich. Im zweiten Teil führt Dokumentarist Heinz Leger u. a. in den Nationalpark Hohe Tauern.

37 SEKUNDEN

ARD-Mediathek



Spannend inszeniert, toll gespielt: #MeToo-Story über einen Star, seine Ex-Affäre, eine Vergewaltigung und

Opfer-Täter-Umkehr.