Dass sich Thomas Gottschalk mit seiner letzten Moderation von "Wetten, dass..?" im November nicht vom Bildschirm zurückziehen wird, war klar: Am 2. Dezember wird er auf RTL in einer Samstagabend-Show einen Rückblick auf "100 Jahre Disney" präsentieren – mit Gästen wie Giovanni Zarrella, Motsi Mabuse, Michael "Bully" Herbig und Riccardo Simonetti. "Disney100" soll ein festlicher (bereits im Herbst voraufgezeichneter) Gala-Abend werden; Yvonne Catterfeld und Alexander Klaws werden Disney-Hits aus den Filmerfolgen singen. Jetzt wurde auch Gottschalks Co-Moderatorin enthüllt: An seiner Seite wird die Tirolerin Victoria Swarovski stehen, die seit 2018 bei RTL mit Daniel Hartwich durch "Let’s Dance" führt.

Dem Vernehmen nach will Swarovski, gerade 30 geworden, auch ihre Gesangskarriere vorantreiben. 2010 war ja ihre Debütsingle erschienen ("One in a Million"), auf die weitere Titel wie "Beautiful" folgten. Ein Traum von ihr sei eine Teilnahme beim Eurovision Song Contest mit einer großen Ballade, allerdings für ihr Heimatland Österreich.