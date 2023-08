Gewonnen hat er die Castingshow zwar nicht, aber Julian le Play gehört zu den wenigen Talenten, die so ein TV-Format für eine längere Karriere nutzen konnten: 23 Jahre ist es nun her, dass er im ORF bei den „Helden von morgen“ – eine Art „Starmania“ – Platz sieben erreichte, damals noch unter seinem bürgerlichen Namen Julian Heidrich. Als Kind hatt er zudem auch am Kiddy Contest teilgenommen. „Dadurch dass Cornelia Mooswalder und Lukas Plöchl die ersten Plätze belegten, stand ich nicht so unter Beobachtung und hatte keinen Druck“, erinnert sich der Wiener und weiß: „Die Arbeit beginnt erst richtig nach dem Ende der Show.“