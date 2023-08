Noch bringt das Publikum von ServusTV den Privatsender nicht mit Show-Samstagen in Verbindung, das soll sich aber ab 9. September ändern. Und dafür wurde einiges Geld in die Hand genommen. Zur "Eingewöhnung", dass man Unterhaltung als Alternative zum öffentlich-rechtlichen Angebot mit Silbereisen, Starnächten, "Klein gegen groß" oder "Verstehen Sie Spaß?" bietet, dient die beliebte "Quizjagd". Sie beschert ServusTV im Vorabendprogramm einen Marktanteil von 7,7 Prozent (deutlich über dem Senderschnitt), durchschnittlich werden mitunter rund 125.000 Zuschauer erreicht.

Mit prominenten Kandidaten wie Philipp Hochmair, Viktor Gernot, Thomas Morgenstern und Nina Proll werden drei 100-minütige Hauptabendsendungen produziert, bei denen das erspielte Geld für einen guten Zweck gespendet wird. Den Quizmaster gibt wie bei den Vorabend-Ausgaben Florian Lettner; als Regisseur holte man sich für den Hauptabend mit Mark Achterberg (u. a. "The Voice", "Let's Dance") einen international erfahrenen Showregisseur.

Nach diesen drei "Aufwärmrunden" mit einem bekannten Quizformat steigt ServusTV am 30. September mit einer komplett neuen Schätz- und Rateshow in den Fernsehunterhaltungsring: "Pi mal Daumen", moderiert von Andreas Moravec. Und ließ das Studio vom international prämierten Designer Florian Wieder bauen, der zu den Teuersten der Branche gehört. Hat er doch schon die Bühnen von "Wetten, dass..?", diverser MTV-Awards-Show und auch vom Song Contest in Wien und sechs anderen Städten entworfen.

Kurios: Entwickelt wurde "Pi mal Daumen" noch unter der Ägide von Martin Gastinger, der seit 1. Augsut als neuer ORF-Unterhaltungschef fungiert und für den die erhoffte ServusTV-Quote nun eine Konkurrenz darstellt.

Das Konzept: 72 Kandidaten werden mit Fragen konfrontiert, die man so weder wissen noch schnell recherchieren kann. Sie spielen gegen Schätzmeister Michael Ostrowski, der vorher seine Schätzung abgeben muss. Wer besser schätzt als Ostrowski, steigert den Betrag auf dem Gewinnkonto. Beispiel: Wie viele Namen stehen im Großglockner-Gipfelbuch? Der Höchstgewinn beträgt 15.000 Euro.



Das in Wien neu gebaute Studio für "Pi mal Daumen" © Florian Wieser



"Stolz macht mich, dass wir als einziger Sender hier momentan eine gänzlich neue Show starten! So eine richtige neue Spielshow aus Österreich mit Unterhaltung für die ganze Familie gab es schon lange nicht mehr. 'Pi mal Daumen' wurde ja von einem Österreicher in Österreich für Österreich entwickelt und produziert", erklärt Andi Moravec.