BERLIN ALEXANDERPLATZ

Regisseur Burhan Qurbani nahm Alfred Döblins Klassiker als

Folie, um auf ein marginalisiertes Milieu aufmerksam zu machen und eine sehenswerte Neuinterpretation vorzulegen: Francis B. landet als Migrant in einer Flüchtlingsunterkunft in Berlin. Auf der Flucht hat er seine Begleiterin verloren, sich hat er gerettet. Er gerät auf die schiefe Bahn. Harte Analyse der Gegenwart, in satten Farben ausgeleuchtet – inklusive tollem Ensemble rund um u. a. Welket Bungue, Jella Haase, Albrecht Schuch.

22.45 Uhr, ZDF

MCDONALDS: DIE INSIDER

Entlarvende Doku: Zwölf Millionen Menschen stürmen allein in Europa jeden Tag in die Filialen von McDonald’s. Der Fast-Food-Konzern verspricht ihnen mehr Tierwohl beim Fleisch der Burger, weniger Müll. Hält das Versprechen? Vier Mitarbeitende enthüllen nun die Tricks.

20.15 Uhr, ZDF

NATURERBE ÖSTERREICH

Sturmumtoster Großglocknergipfel, imposante Felsformationen, bezaubernde Flusslandschaft im Thayatal an der Grenze zu Tschechien: Dieser Zweiteiler widmet sich den sechs Nationalparks, die drei Prozent der Fläche Österreichs ausmachen.

20.15 Uhr, ORF 2

HOUSE OF GUCCI

Aufgebrezelte High-Society-Seifenoper mit Lady Gaga in Höchstform als Ex des Gucci-Erben Maurizio (Adam Driver) – und einem Mord.

Auf Prime





SCHÄTZE AUS DEM ARCHIV

Im aktuellen Fernsehprogramm ist nichts dabei? Die Streaming-Suche mühsam? Wie wäre es zur Ablenkung mit Sendungen von vorvorgestern in der Reihe „Schätze aus dem Archiv“. Gute Unterhaltung mit „Wurlitzer“, „Fernsehküche“, „Dalli-Dalli“, „Wer will mich?“.

Auf Flimmit



GOOD FELLAS

Atmosphärisch dichte Bilder, kühle Verbrechen, Star-Ensemble und wahre Story: der Pate aller Mafia-Filme von Martin Scorsese.

23.50 Uhr, Kabel 1