"Taxi Driver"

Martin Scorsese lässt den Einzelgänger Travis in verzweifelter Wut das System angreifen: Der Film wurde 1976 in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet und wird heute anlässlich des 80. Geburtstags von Robert De Niro gezeigt. Als Taxifahrer Travis macht er es sich zur Mission, die Straßen von New York von ihrem „Abschaum“ zu befreien. Besessen von der Idee, eine junge Prostituierte vor ihrem Zuhälter zu retten, rüstet er sich mit schweren Waffen aus und bereitet einen blutigen Rachefeldzug vor.

Arte, 20.15 Uhr

"Portugal - Wildnis zwischen Land und Ozean"

2 Das Naturschauspiel am Atlantik fing Gernot Lercher für die ORF-Reihe „Universum“ ein. „Ich hoffe, die Vielfalt der portugiesischen Tier- und Naturwelt und die atemberaubenden Landschaften an der Schwelle unseres Kontinents werden die Zuschauer überraschen“, sagt er.

3sat, 20.15 Uhr

"Solo für Weiss: Das letzte Opfer"

Wiederholung eines Falls der Krimireihe mit Anna Maria Mühe aus 2021: Kurt Böhnisch, Noras Chef, wird in den Ruhestand verabschiedet und nimmt sich noch während seiner Abschiedsfeier das Leben. Das LKA Kiel befindet sich im Schockzustand.

ZDF, 20.15 Uhr



LKA-Zielfahnderin Nora Weiss schreckt vor unkonventionellen Methoden nicht zurück © ZDF/Schroeder





"Die Arnold Schwarzengger Story"

Arnie“ (76) ist präsent wie eh und je: Die Doku stammt aus 2017, sie zeichnet die unglaubliche Karriere des Steirers nach.

Kabel 1, 22.35 Uhr

"The Square"

Gallig bissige Satire auf den Kunstbetrieb und das liberal-urbane Bildungsbürgertum: Ruben Östlunds Film wurde in Cannes mit der Goldenen Palme ausgezeichnet, Hauptdarsteller Claes Bang bei den 30. Europäischen Filmpreisen zum besten Schauspieler gekürt.

One, 20.15 Uhr







"Alltagsgeschichte: Am Gürtel"

Aus 1991 stammt Elizabeth T. Spiras Reportage „Am Gürtel“, im Anschluss wird die Folge „Markthalle Wien-Mitte“ (1995) gezeigt.

ORF III, 21 Uhr

Radiotipps

Punkt eins. Ö 1, 13 Uhr. Mit Ping Pong gegen Parkinson. Im Studio dazu zu Gast: Neurologin Heidemarie Zach und Hans-Peter Stangl, Mit-Organisator der „PingPongParkinson WM“ 2023 in Wels. Fragen per Telefon: 0800 22 69 79.

Journal-Panorama. Ö 1, 18.25 Uhr. Strafanzeigen bei Kindern und Jugendlichen nehmen stark zu. Das Magazin geht der Frage nach: Werden unsere Kinder immer krimineller?

Hawi D’Ehre. Podcast. Paul Pizzera, Gabi Hiller und Philipp Hansa plaudern über das Leben und viele Nebensächlichkeiten. Themen und Anregungen per Mail: hawi.podcast@gmail.com.