Die Truman Show

Die dystopische Vorstellung, Hauptdarsteller deiner eigenen lebenslangen Reality Show zu sein, wird in der 90er-Filmsatire „Die Truman Show“ (fiktive) Realität. Truman, ikonisch gespielt von Jim Carrey, lebt unwissentlich in einer künstlichen, von TV-Produzenten eigens für ihn erschaffenen Welt. Erst als ein Scheinwerfer von der Decke fällt, den er bis dahin für einen Stern gehalten hat, schöpft er Verdacht, und will entkommen. Kritik auf den spätkapitalistischen Albtraum einer kommerzialisierten Welt.

22.20 Uhr, Kabel 1

Wie wir lieben wollen

Beziehungsformen werden immer vielfältiger: Viele Paare wollen heute anders leben und lieben – jenseits der Monogamie. Eine Dokumentation begleitet eine offene und eine polyamore Beziehung und zeigt, wie die beteiligten Menschen mit der Liebe umgehen.

22.15 Uhr, ZDF

Universum: Korsika

Die gebirgigste Insel des Mittelmeers gehört zu Frankreich: Korsika kann neben verschneiten Zweitausendern auch mit perlweißen Sandstränden aufwarten. Und mit einer vielfältigen Fauna, die teils amüsantes Verhalten an den Tag legt.

20.15 Uhr, ORF 2

Jugend ohne Gott

Das auf Ödon von Horvaths Klassiker basierende deutsche Filmdrama beleuchtet die Herausforderungen für Jugendliche in einer modernen Konkurrenz- und Leistungsgesellschaft.

20.15 Uhr, ATV

Kleine Germanen

Wie sieht der Alltag einer rechtsextremen Familie aus? Diese Doku zeigt anhand von Interviews und Animationen, wie Kinder im demokratiefeindlichen Umfeld aufwachsen. Eine Aussteigerin der Szene erzählt zudem, wie sie dem Milieu entkommen konnte.

20.15 Uhr, Puls 24

Charles Manson: Geheime Aufnahmen aus der Killer-Kommune

Seltenes Filmmaterial zeigt, wie der Hippie-Mörder Charles Manson seine Sekte dazu brachte, sieben grausame Morde zu begehen.

23.30 Uhr, n-tv