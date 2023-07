Es ist ein doppeltes Spiel, das sich Ende Juni in einer Altbauwohnung in einem Grazer Villenviertel zutrug: Falsche Polizeibeamte erschlichen sich das Vertrauen einer betagten Dame, um an Geld und Wertgegenstände zu gelangen. Die Masche ist dreist – und sehr erfolgreich: Regelmäßig erbeuten Betrüger damit vier- oder fünfstellige Beträge.

In diesem Fall ist alles gestellt, die Betrüger sind Schauspieler, die sich angeleitet von Regisseur Andy Klein durch die engen Räume bewegen. Gedreht wurde für „Fahndung Österreich“ (ServusTV), das in Zusammenarbeit mit Innen- und Justizministerium ungelöste Kriminalfälle lösen will.