Venus und Serena

Als Serena Williams 2022 ihre Karriere beendet, kann sie auf eine fast unglaubliche Erfolgsgeschichte zurückblicken. Aufgewachsen in einem von Kriminalität und Armut geprägten Vorort von L. A., schafft sie es gemeinsam mit ihrer Schwester Venus und gecoacht von ihrem ehrgeizigen Vater, sich zu den Besten der Besten hochzuspielen und zur Tennisikone zu werden. Arte würdigt das legendäre Schwesternduo, das den Tennissport geprägt hat, mit dieser aufschlussreichen Dokumentation.

21.45 Uhr, Arte

Die Steiermark in Wien

Nicht alle wollen wieder ham nach Fürstenfeld, Murau oder Graz: Rund 100.000 Steirerinnen und Steirer fühlen sich auch in Wien ziemlich wohl. Die Gründe für ihren Umzug in die Bundeshauptstadt sind vielfältig, ebenso die Bereiche, in denen sie dort tätig sind.

18.30 Uhr, ORF III

1000 Jahre EAV

Ausgeblödelt! Zugegeben: 1000 Jahre waren’s nicht ganz, aber immerhin 40, in denen die Kultband mit ihren Songs ihr Unwesen trieb. 2019 verabschiedete sich die EAV in die Pension und gab ein letztes Konzert mit Freunden wie Lemo und Gert Steinbäcker.

22.10 Uhr, ServusTV



Mid90s

Nostalgischer Coming-of-Age-Film um den 13-jährigen Stevie zwischen epischem Skaterfeeling und harter Realität.

Netflix

Wunderstoffe – Altes wissen für neues Bauen.

Auf der Suche nach klimafreundlichen Alternativen zu CO2-intensiven Baustoffen lernen Forscherinnen und Forscher aus der Vergangenheit. Im ersten Teil der Dokureihe sind sie dabei dem Geheimnis des im alten Rom verwendeten Betons auf der Spur.

Arte-Mediathek

Triangle of Sadness

Unterhaltsame, 2022 mit der Palme d’Or prämierte Komödie mit kapitalismuskritischem Unterton, inszeniert von Ruben Östlund.

Amazon Prime