Der Medienpsychologe Peter Vitouch ist am 1. Juli im Alter von 76 Jahren gestorben. Eine entsprechende Meldung des Online-"Kurier" wurde der APA aus Familienkreisen bestätigt. Vitouch war lange Jahre Professor am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften der Uni Wien, der Öffentlichkeit war er durch Kolumnen in den Tageszeitungen "Die Presse" und "Kurier" bekannt. Außerdem fungierte er von 2010 bis 2014 als Mitglied des ORF-Publikumsrats.

Vitouch wurde am 3. Mai 1947 in Wien geboren und studierte Psychologie an der Universität Wien, wo er sich 1986 auch habilitierte. Von 1987 bis 2012 hatte er am Institut für Publizistik und Kommunikationswissenschaften eine Professur inne. Universitätspolitisch engagierte er sich unter anderem als Kuriensprecher des Mittelbaus bzw. später der Professoren auf Fakultätsebene. Von 1997 bis 2003 war er außerdem stellvertretender Senatsvorsitzender der Universität Wien und anschließend Vize-Dekan der Fakultät für Sozialwissenschaften.

Neben seiner wissenschaftlichen Tätigkeit war Vitouch gefragter Gesprächspartner in Sachen Medienpsychologie, mit seinen wöchentlichen Kolumnen erreichte er zahlreiche Leserinnen und Leser. Vitouch war mit der ehemaligen ORF-Moderatorin und Wiener SPÖ-Gemeinderätin Elisabeth Vitouch verheiratet. Sein Sohn Oliver ist ebenfalls Psychologe und derzeit Rektor der Uni Klagenfurt, sein zweiter Sohn Anatol Autor.