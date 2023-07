Die „Starnacht“ ist heute erstmals eine Eurovisionsshow, nachdem die ARD neben dem ORF zeitgleich vom Wörthersee sendet. Wie würden Sie denn einem norwegischen Black-Metal-Fan einen Besuch der „Starnacht“ schmackhaft machen?

BARBARA SCHÖNEBERGER: Einem norwegischen Black-Metal-Fan würde ich sagen „Even if you don’t like the music, you will definitely like the „Landschaft“ – please come!