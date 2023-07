Zugegeben, es schaut mitunter ein wenig schräg aus, wenn ein fast 70-Jähriger in Schuluniform und Gitarre über die Bühne fegt: Aber so ist es bei AC/DC halt Brauch. Die sind als legendäre Hardrockband über etwaige schräge Blicke aber ohnehin erhaben. Und was für fluide Bandkonstrukte nicht unwesentlich ist: drei Brüder – Malcolm und Angus im Scheinwerferlicht, George im Hintergrund. Die Doku „AC/DC – Forever Young“ (21.55 Uhr) ist der elektrisierende Auftakt zur Arte-Reihe „Brothers & Sisters“, die sich von morgen bis 20. August den berühmten Geschwistern in der Popkultur widmet.



Einmal ziehen sie an einem Strang, einmal arbeiten sie gegeneinander, wie etwa die Gallagher-Brüder, die mit „Oasis: 10 Years of Noise & Confusion“ (arte.tv) ebenso einen Auftritt haben werden. Fix mit dabei sind auch Beyoncé & Solange, die mit dem Porträt „Die Queen of Pop und ihre Soul-Sister“ gewürdigt werden – zwei Schwestern, die zwar jede für sich ihr ganz eigenes Ding machen, aber deren Karrieren ohne einander nicht vorstellbar ist. Erfolgreiche Geschwister im Musikbusiness, da dürfen die „Beach Boys“ (21. Juli), die „Bee Gees“ (11. Juli) und „INXS“ (28. Juli) nicht fehlen.





Vor allem Hollywood ist ohne diese beiden Brüder nicht zu denken: Ethan und Joel Coen, die man ohnehin als Einheit betrachtet und die mit ihrem Klassiker „O’Brother, Where Art Thou?“ (30. Juli) zu sehen sind. Der diesjährige Schwerpunkt, immer am Freitag, Sonntag und in der Mediathek angesiedelt, hat neben Dokus noch mehr fiktionalen „Geschwister-Stoff“ zu bieten, darunter „Rain Man“ (16. Juli) mit Dustin Hoffman und Tom Cruise. Aber auch das Familiendrama „Gilbert Grape – Irgendwo in Iowa“ mit Johnny Depp und Leonardo DiCaprio.



Und dann müssen natürlich auch die großen Geschwisterdramen dabei sein: An vorderster Front „Harry vs. William – Der royale Bruderzwist“ (30. Juli) und „Die Versace-Saga“ (28. Juli) über das Modeimperium von Gianni und Donatella Versace. Politisch, aber nicht weniger glamourös wird es, wenn es um die Kennedys geht: „Vier Brüder, fünf Schwestern. Die Kennedys“ (9. Juli) legt den Fokus auf die Schwestern, die immer im Schatten ihrer Brüder gestanden sind. Die Doku über die legendäre Fonda-Familie („Anatomie eines Hollywood-Clans“) führt zum Abschluss am 20. August noch einmal nach Hollywood.