Eine Herzensangelegenheit nennt es Pia Pichler. Die 31-Jährige ist seit 2014 bei ServusTV, demselben Jahr, in dem die Formel 1 nach Spielberg zurückkehrte. Seither berichtete sie von diversen Motorsportveranstaltungen aus dem Murtal. Ihr Herz gewann die Region aber nicht durch aufheulende Boliden, sondern, ganz im Gegenteil, durch ruhigere Geschichten.

„Ich habe mich in diesen ehrlichen Schlag Mensch so verliebt, dass es mir ein Anliegen war, diese Geschichten zu erzählen“, erzählt die Redakteurin und Moderatorin von „Servus am Abend“, warum sie vor zwei Jahren ihren „Mut zusammennahm“ und der „Heimatleuchten“-Redaktion eine Episode über das Murtal vorschlug. „Und voilà, jetzt ist es fertig und ich bin echt superstolz darauf“, freut sich die Salzburgerin.

Seit dem Winter moderiert Pia Pichler "Servus am Abend". Am Freitag feiert sie ihre "Heimatleuchten"-Premiere. © ServusTV / Manuel Seeger

In „Heimatleuchten“ verarbeitet sie, wofür in der Motorsportberichterstattung kein Platz ist. Wie die Geschichte von Mario Kneißl, der fast täglich für den Sonnenaufgang auf den Zirbitzkogel läuft. Oder jene von Gernot Marcher, der als leidenschaftlicher Sammler Dutzende Waffenräder sein Eigen nennt. Beim rüstigen Dietmar Rauter und dem Eisenbahnmuseum Knittelfeld machte Pia Pichler ebenso Station wie beim traditionellen Pestkerzenumzug. Warum sich die junge Salzburgerin ausgerechnet ins Murtal verliebte? Womöglich liegt es an der Mur, die im Lungau entspringt, von hier stammt auch Pichlers Familie. „Das ist der gleiche Schlag Menschen, und die Mur verbindet diese Regionen“, erzählt sie schmunzelnd. Weitere „Heimatleuchten“-Ausgaben hat sie nicht geplant, seien aber vorstellbar. Priorität habe aber „Servus am Abend“, wo seit letztem Winter auch mehrmals pro Monat moderiert.

Pichler selbst ist an diesem Wochenende ausnahmsweise nicht beim Grand Prix. Der Grund? Heuer überträgt nur der ORF, 2024 ist das Österreich-Rennen wieder bei ServusTV zu Hause.