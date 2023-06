Ein Tag in der DDR

Thomas B. ist ein Dieb, der „ohne Mühe zu Geld kommen“ wollte, um seinen Eltern zu zeigen, dass er zu wirtschaften verstehe. Was stahl er? Der junge Mann wollte sich sein Leben mit einem Trabant aufbessern, den er im März 1988 aus dem Werk des VEB Sachsenrings in Zwickau entwendete. Die DDR-Doku rekonstruiert den Fall minutiös anhand von Prozessakten und Aussagen von Kollegen. Der Film über einen spektakulären Trabi-Krimi entstand anlässlich des 70. Jahrestages des Volksaufstandes von 1953.

20.15 Uhr, ZDF

Report

2 In einigen Wochen wird Susanne Schnabl in den „Sommergesprächen“ die Parteichefs mit Fragen löchern. Heute wartet noch einmal das Tagesgeschäft, u. a. mit einem Beitrag zu den Lohnverhandlungen im Herbst. Im Studio: Finanzminister Magnus Brunner.

21.05 Uhr, ORF 2

Duell der Brüder: Adidas und Puma

Der eine hieß Adi, der andere Rudi Dassler. Unter ihrem Familiennamen schufen sie in den 1920ern ein erfolgreiches Schuhunternehmen. Nach dem Zweiten Weltkrieg folgt dann der Bruch der Brüder: Adi gründete Adidas, Rudi Puma. Gelungene TV-Biografie.

20.15 Uhr, RTL

Der Kampf gegen Airbus

Airbus gegen Boeing ist eines der großen Duelle der Wirtschaftsgeschichte. Die Doku erzählt von einem schmutzigen Zweikampf.

20.15 Uhr, Arte

kreuz und quer

5 Alles anders als geplant: Der Film von Günter Kaindlstorfer

porträtiert prominente Menschen, deren Lebensweg eine überraschende Wendung nahm: Chocolatier Josef Zotter, Weltklasse-Mezzosopranistin Angelika Kirchschlager und der Kirchenmann Helmut Schüller.

23.25 Uhr, ORF 2