Größer und breiter mit erweiterter Bühne und mehr Zuschauern lautet die Devise; nach mehr als 20 Jahren ist die "Starnacht am Wörthersee" eine Eurovisionssendung, da sie nicht nur von den deutschen Landesrundfunkanstalten MDR und SWR übernommen, sondern auch live vom Hauptsender ARD ausgestrahlt wird. "Für die 'Starnacht' bedeutet das einen enorm großen Sprung nach vorne", strahlt Martin Ramusch, der Eigentümer von ip-media. Das Fernsehproduktionsunternehmen veranstaltet gemeinsam mit dem ORF die jährlichen Shows mit einem Mix aus Pop und Schlager.

Wobei nach David Garrett im Vorjahr auch diesmal Klassik und Cross-over ihren Platz haben: Matteo Bocelli, jüngster Sohn von Startenor Andrea Bocelli, hat den gleichen Manager wie der Herr Papa und bringt eigene Songs in die Ostbucht mit. Wo Melissa Naschenweng, Maite Kelly, Andrea Berg, Howard Carpendale, Beatrice Egli und Andreas Gabalier zu den Stammgästen gehören. Sie alle wirken bei der erstmals dreistündigen Show mit.



Ihre "Starnacht"-Premiere haben Alexander Eder (neues Album "Ganz normal"), Loi aus Mannheim und US-Star Ray Dalton. Sowie eine Dame aus dem Ländle: Unter der Regie des Herrn Papa, Rock-Professor Reinhold Bilgeri, machte sie ihre ersten Schritte vor der Kamera (2010 in "Der Atem des Himmels"), 2019 wurde sie von Karl Markovics für den Landkrimi "Das letzte Problem" engagiert, neben Manuel Rubey wirkte Laura Bilgeri 2022 im TV-Thriller "Jeanny – Das 5. Mädchen" mit.



Mit Wesley Snipes drehte sie in den USA den Sci-Fi-Action-Thriller "The Recall". Die Liebe zur Musik fordert neben den Ambitionen als Schauspielerin aber auch ihren Platz, daher feiert die 27-Jährige ihr Fernsehdebüt als Popsängerin bei der "Starnacht" – mit dem selbst geschriebenen Song "Arcade". Das Video dazu inszenierte sie selbst am Santa Monica Pier in Kalifornien. Ende des Jahres will Laura ein Album nachlegen.

