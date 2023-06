Willkommen Österreich

Sie ist eine der beeindruckendsten Erscheinungen des heimischen Kunstbetriebs, und das auch schon das eine oder andere Jahrzehnt. Heute ist die epochemachende Performance-, Film- und Medienkünstlerin Valie Export, unlängst muntere 83 geworden, bei Dirk Stermann und Christoph Grissemann in „Willkommen Österreich“ zu Gast, um von legendären Kunstprojekten wie dem „Tapp- &-Tastkino“, der „Aktionshose: Genitalpanik“ und ihren Folgen zu erzählen. Zweiter Gast der Sendung ist der famose „Kurier“-Kolumnist Guido Tartarotti. Das wird lustig.

22 Uhr, ORF 1

Die Thatcher-Jahre

Als Margaret Thatcher starb, sangen ihre Gegner „Ding Dong, the Witch Is Dead“ in Londons Straßen. Wie lädt sich eine Politikerin solchen Hass auf? Die Doku analysiert Großbritanniens Thatcher-Ära, die als Geburtsstunde der aktuellen Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung gilt.

20.15 Uhr, arte und hier als Stream



Report

Der Mantel der Objektivität saß der Wissenschaft lange perfekt. In der Debatte um die Klimakrise schlägt sich nun aber immer öfter Wissenschaftspersonal auf die Seite von Aktivistinnen und Aktivisten. Julia Ortner untersucht im „Report“ dieses umstrittene Engagement.

21.05 Uhr, ORF 2

Der Hundertwasser-Garten in Venedig

Porträt eines bis heute nicht öffentlichen und daher fast unbekannten venezianischen Gartens, der Friedensreich Hundertwasser gehörte – größer als der Markusplatz und in Jahrzehnten zum Urwald verwildert. Sachen gibt’s!

21.55 Uhr, ORF III

Wild: der Hundertwasser-Garten mit Malerhäuschen in Venedig © ORF

Kreuz und Quer: Die Nacht der Nächte

Paare, die mehr als ein halbes Jahrhundert lang ihr Leben gemeinsam verbringen, sind nicht zuletzt aufgrund veränderter Beziehungsbilder längst ein Kuriosum. In „Die Nacht der Nächte“ erzählen nun vier solcher Paare vom Leben zu zweit. Was für Herz und Hirn also.

22.35 Uhr, ORF 2

Little Joe

Emily Beecham, bei den Filmfestspielen in Cannes zu Recht mit dem Preis als beste Darstellerin ausgezeichnet, entwickelt in Jessica Hausners tollem Drama eine glücklichmachende Pflanze. Bloß hat die Nebenwirkungen. Ganz schön unheimlich.

23.30 Uhr, BR

Hörenswert

Tonspuren. Ö 1, 16.05 Uhr. Mit ihrem zweiten Roman „Atemhaut“ schaffte es Iris Blauensteiner 2022 auf die Longlist des österreichischen Buchpreises. Porträt der Autorin, Künstlerin und Filmemachern, deren Debütroman „Kopfzecke“ 2016 für Furore sorgte und die derzeit an ihrem ersten Langfilm dreht.



Spielräume. Ö 1, 17.30 Uhr. Albert Hosp widmet sich dem „Paradiesvogel der afrikanischen Popmusik“: Der senegalesische Rhythmus-Meister Baaba Maal, der mit Salif Keita, Youssou N´Dour oder Oumou Sangaré zu den Top Stars der westafrikanischen Musikszene zählt, wird nämlich heute 70 Jahre alt.