Monatelang stand ein Aus für das ORF-Orchester im Raum. Nachdem der Bestand des Klangkörpers nun langfristig gesichert ist, blickt man auch wieder zuversichtlicher auf das Kommende, konkret die nahende Saison 2023/24. Hier hat das Radio-Symphonieorchester (RSO) 63 Einsätze geplant, wie man am Montag bekannt gab. Dabei wird man vier Uraufführungen aus der Taufe heben. Im Musikverein ist wieder eine Abonnementreihe mit sechs Konzerten angesetzt, während man im Konzerthaus fünfmal zu hören ist. Fixpunkt sind auch die Operneinsätze, ist man im Musiktheater an der Wien doch bei drei Werken die treibende Kraft im Graben.

Von der Auftaktpremiere, Donizettis "Les Martyrs", über Gounods "Roméo et Juliette" bis zu Bernsteins "Candide" reicht hier das Spektrum, wobei Chefdirigentin Marin Alsop das Werk ihres einstigen Mentors dirigieren wird. Alsop übernimmt in der neuen Saison übrigens dieselbe Funktion wie beim RSO auch beim Nationales Symphonieorchester des Polnischen Rundfunks.

Im Einsatz ist das RSO auch wieder im Rahmen des Musikprotokolls im steirischen herbst oder bei Wien Modern, wobei man im Zuge des Wiener Zeitgenossenfestivals Mark Andres Monumentalwerk "rwh 1-4" im Stephansdom intoniert. Auch popkulturelleren Zeitgenosseneinflüssen verschließt man sich nicht, wenn man im Radiokulturhaus mit Milky Chance und Danger Dan zwei "FM4 Radio Sessions" spielt. Überdies sind in der Homebase Kammerkonzerte angesetzt.

Und schließlich macht sich das RSO auch auf über die Grenzen der Bundeshauptstadt hinaus. So ist bei den Salzburger Festspielen im August ein Konzert unter Elim Chan angesetzt, während man auch beim Festival in Ravello oder bei einer China-Tournee die Qualitäten des Orchesters unter Beweis stellen will.

Infos: https://rso.orf.at