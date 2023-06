Ob Opernarie, Musicalballade, Ballermann-Schlager, Volkslied oder Rap-Nummer, ob Steppen, Jodeln oder Schuhplatteln: Ab März 2024 soll auf der ORF-Bühne in zehn Shows gesungen und/oder getanzt werden. Dafür holt Programmdirektorin Stefanie Groiss-Horowitz die ORF-Marke „Die große Chance“ zurück – mit dem Untertitel „Let’s sing and dance“.

„Österreichs verborgene Talente haben im Frühjahr 2024 wieder ihre ‚große Chance‘. Wir haben uns diesmal für eine musikalische Staffel entschieden, bei der sich alles ums Singen und Tanzen dreht. Daher an alle Stimmakrobaten und Bewegungstalente: Kommt zum Casting und überrascht uns mit eurer Performance“, erklärt die 46-Jährige.

Zuletzt lief „Die große Chance“ im ORF 2014 – mit dem Duo Harfonie als Sieger, Austro-Isländer Thorsteinn Einarsson erreichte Platz vier. 2015 und 2016 wurde „Die große Chance der Chöre“ ausgetragen. Als Talente-Format ist es freilich ein Urgestein: Peter Rapp moderierte es in den 1980er-Jahren, 2011 gab es die erste Neuauflage, die von Sängerin Christine Hödl gewonnen wurde. Damals trat Tom Neuwirth erstmals als Conchita Wurst im Fernsehen auf (und schaffte Platz sechs).

2012 wurde ein Dog-Dance-Duo auf Platz eins gewählt, 2013 siegte der steirische Singer-Songwriter Thomas David. In den früheren Staffeln traten auch Zauberer, Tiertrainer, Akrobaten und Kabarettisten auf (zudem gab es eine Siegesprämie von 100.000 Euro), 2024 soll man also im Bereich Singen und Tanzen über eine Begabung verfügen. Jede Stilrichtung ist erlaubt, ob als Solokünstler, im Duett oder Teil einer Gruppe; ein Alterslimit gibt es nicht.



Per Televoting kürte das Publikum 2013 den Steirer Thomas David zum Sieger; er bekam einen Plattenvertrag und 100.000 Euro © ORF



Der Ballroom für die „Dancing Stars“ bleibt deshalb 2024 geschlossen; von der Tanzshow soll es 2025 die 16. Staffel geben. Bei der „Großen Chance“ sind fünf aufgezeichnete Sendungen und fünf Live-Shows von März bis Mai angedacht. Bewerben kann man sich auf:

tv.ORF.at/diegrossechance