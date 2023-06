ORF-Generaldirektor Roland Weißmann und TV-Chefredakteurin Eva Kabareg (sie löste Matthias Schrom nach dessen Chat-Affäre ab) müssen sich bald über die Moderation der „Sommergespräche“ einig sein. Dem Vernehmen nach hat Hanno Settele heuer die besten Chancen, die Chefs der Parlamentsparteien in lockerer Atmosphäre zu interviewen. Ausschlaggebend soll der Erfolg von „Der Präsident – 20 Fragen an Alexander Van der Bellen“ im Jänner gewesen sein; gemeinsam mit Susanne Schnabl brachte der gebürtige Vorarlberger ein mobiles, minimalistisches Studio in die Hofburg mit, um ein möglichst intimes Ambiente zu schaffen. Durchaus denkbar dass Settele und Schnabl als Duo im Sommer eingesetzt werden. Empfohlen hat sich Settele natürlich auch durch die „Wahlfahrt“.