"Bauer sucht Frau"

Arabella läutet die zweite Vorstellungsfolge ein, ehe im Sommer die Hofwochen gedreht werden: Der Privatsender kündigt etwa einen abenteuerlustigen Kernölbauern, einen musikalischen Almbauer, eine bezaubernde Reiterin und einen frechen Innviertler an. Der 24-jährige Südoststeirer Lukas will jedenfalls endlich auf Wolke Sieben schweben: „Wenn der Charakter passt bei ihr, kann sie jede Haarfarbe haben!“ Bewerben kann man sich auf atv.at/bauersuchtfrau

ATV, 20.15 Uhr



15 Bäuerinnen und Bauern suchen mit Hilfe von ATV-Amor Arabella Kiesbauer die große Liebe © ERNST KAINERSTORFER





"Gelobt sei Gott"

Das auf der Berlinale 2019 mit dem Großen Preis der Jury ausgezeichnete Drama des famosen Regisseurs François Ozon basiert auf dem realen Fall von Pater Preynat: Der frühere katholische Priester hat sich „das Schweigen der Eltern und der Kirche zunutze gemacht“, um über einen Zeitraum von 20 Jahren Minderjährige sexuell zu missbrauchen, wie es in der Anklage der Staatsanwaltschaft hieß. Ozon porträtiert die Opfer als erwachsene Männer und zeigt die lebenslangen Wunden, die sie davongetragen haben.

Arte, 20.15 Uhr







"Marie Brand und die Leichen im Keller"

Wurde Annika die Kellertreppe hinuntergestoßen? Neben einem ersten Verdächtigen, der das Opfer gestalkt haben soll, gerät auch Annikas Schwester unter Tatverdacht. Ein kniffliger Fall für Marie Brand und Herrn Simmel, der uns aber auch zum Schmunzeln bringt.

ORF 2, 20.15 Uhr

"Dok.1: Österreich ohne Gletscher"

Was können wir tun, um das „Ewige Eis“ zu schützen? Lisa Gadenstätter hat Wissenschaftler u. a. auf den Stubaier Gletscher begleitet. Im Anschluss zeigt eine neue Reportage, wie sich Österreich für die nächste Hitze- und Trockenheitswelle rüstet.

ORF 1, 20.15 Uhr

"Das Geheimnis meines Erfolgs"

Diese Komödie mit Michael J. Fox aus 1987 ist einfach Kult: Als Provinzbubi mischt er die Geschäftswelt von Manhattan und auch die lüsterne Tante auf.

ATV 2, 20.15 Uhr

"Land der Berge: Von den Lienzer Dolomiten . . ."

Die Reise dieser Ausgabe geht von den Lienzer Dolomiten in das Tal der Mühlen. Im Osttiroler Lesachtal klapperten einst bis zu 200 Mühlen. Heute sind am Mühlenweg bei Maria Luggau nur noch fünf davon in Betrieb. Über die Karnischen Alpen geht es weiter ins italienische Sappada.

ORF III, 21.55 Uhr