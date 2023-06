James May kennt sich mit Autos aus – so richtig: Der vielseitig talentierte britische Moderator wurde an der Seite von Richard Hammond und Jeremy Clarkson in der Auto-Sendung „Top Gear“ bekannt – die nichts weniger als die erfolgreichste Sendung der BBC war.

Mittlerweile ist die Sendung Geschichte und James May ist mit Hammond und Clarkson zu Amazon Prime abgewandert, wo sie in „The Grand Tour“ wieder in Sachen Auto unterwegs sind. Doch bei Prime entdeckte der aus Bristol stammende Engländer auch eine neue Seite: Es muss nicht immer Motoröl sein, auch Olivenöl ist gut.

„Ich bin James May und ich kann nicht kochen“, tirilierte May 2020 in der ersten Staffel von „Oh Cook!“, jetzt ging die zweite Ausgabe der ungewöhnlichen Kochshow an den Start: Das Besondere daran ist die Unkonventionalität Mays. Er flucht, trinkt massig Wein und Bier, kleckert und lässt schon mal etwas anbrennen. Dabei geht es gar nicht so sehr um das Gekochte: May erzählt unglaubliche Geschichten und bemüht sich redlich – assistiert von seiner Küchenhilfe Nikki, die sich in einem Nebenraum versteckt und zur Hilfe eilt, wenn es brennt.

Hinter den Kulissen

Der gewollte Blick hinter die Kulissen – Kameraleute, Regie, selbst ein Offizieller von Amazon – werden in die Show eingebunden und machen diese dadurch ungemein dynamisch. Man freut sich über eine „70er-Dinnerparty“, in der er einen Krabbencocktail kocht und diesen als das wohl Beste der 1970er-Jahre hervorhebt. Selbst veganem Essen widmet sich der Fleischliebhaber: Was ist ein veganer Shepherd’s Pie? Was May dazu verleitet, ihn als Pie eines veganen Shepherds zu titulieren. May macht eine Kochshow, in der man sich nicht einmal fürs Kochen interessieren muss. Schon mit „Our Man in Japan“ und „Our Man in Italy“ präsentierte er sich als ungewöhnlicher Reisereporter, der mehr als nur Autos im Kopf hat – und mittlerweile auch ein bisschen kochen kann.