Sie haben schon im Horrorfilm, der Komödie und im Coming-of-Age-Genre gewildert. Ein klassischer Krimi war noch nicht dabei. Welchen Bezug haben Sie zu TV-Ermittlungen und dem „Tatort“?

DOMINIK HARTL: Der „Tatort“ ist Fernseh-DNA, mit der auch ich aufgewachsen bin. Insofern war es eine große Ehre, gefragt zu werden. Dazu kommt, dass es ein sehr gutes Buch von Sarah Wassermair ist, abseits von allen Genres ist es am wichtigsten, dass man das Gefühl hat, eine persönliche Begeisterung dafür zu bekommen.

Der Krimi ist vielfach eine Folie für andere Geschichten. Was erzählt uns Ihr „Tatort: Azra“?

Es ist ein klassischer Krimi. Daneben geht es für mich in erster Linie um die große Frage, inwieweit man als Polizistin das Gesetz verbiegen oder sogar brechen darf, um für Gerechtigkeit zu sorgen. Das ist sehr Genre-inhärent. Würde man es philosophisch betrachten, lautet die Frage: Gibt es etwas Wahres im Falschen?

Es gibt diese schöne Szene, in denen Bibi und Moritz nichts mehr einfällt. Moritz sagt: „Eine Idee gäbe es noch.“ Bibi springt auf. Er fragt: „Wo gehst du hin?“ Sie: „Die Jacke holen.“ Die beiden überschreiten oft Grenzen. Wie sehen Sie die Figuren, verkörpert von Adele Neuhauser und Harald Krassnitzer?

Der Wiener „Tatort“ lebt von den beiden und er lebt sehr gut von ihnen, weil sie dieses schrullige, coole, seltsame Paar sind. Man merkt, dass die Sarah beim Schreiben des Buchs sehr genau wusste, wer Bibi und Moritz sind. Ich hatte beim Lesen das Gefühl, ich höre ihre Stimmen. Ich habe mich in der Vorbereitung auch mit Polizistinnen und Polizisten getroffen.

Moritz Eisner und Bibi Fellner verzweifeln fast an der georgischen Mafia © ORF

Was wollten Sie erfahren?

Ich wollte authentische Kleinigkeiten einbringen – von georgischer Kultur bis zum Polizei-Alltag. Wie schaut es im LKA wirklich aus? Welche Gerätschaften stehen herum? Wie läuft ein Eingriff der Wega oder Cobra ab? Mich hat dabei nicht interessiert, wie ein Gebäude mit Laser-Pointern und Bahö gestürmt wird, was man oft sieht, sondern was drumherum passiert. Es ist total spannend, wie ein Block unsichtbar abgeriegelt wird, die vielen kleinen Details. Bei der Locationsuche sind wir auf eine Schule gestoßen, wo die Polizei wirklich oft in die Klassen geht, auf den Dresdner Platz schaut und Vergehen beobachtet.

Nebst Mariam Hage als V-Beamtin haben sie u. a. mit Lasha Bakradze und Mariam Avaliani einen tollen Cast mit georgischstämmigen Schauspielenden. Durften Sie bei der Besetzung mitreden?

Mir war es extrem wichtig, dass die georgische Familie im Film von Georgiern oder zumindest georgischstämmigen Schauspielern besetzt wird. Das ist zum Glück ermöglicht worden und hat bewirkt, dass die Details mitsamt Namen und ihren Bedeutungen authentisch sind.

Gemeindebau in „Beautiful Girl“, ein Blutbad zu Donauwalzerklängen in „Angriff der Lederhosenzombies“, ein „Willhaben“-Verkauf in „Die Waschmaschine“, eine Serie über eine Elite-Ski-Schule in der Serie „School of Champions“. Welcher rot-weiß-rote Stoff kann da noch folgen?

Es gibt noch so viele Geschichten, die unter dem Radar liegen. Ich bin selbst in Schladming in eine Schi-Hauptschule gegangen und wäre nie auf die Idee gekommen, in diesem Setting eine Serie zu erzählen. Dabei ist das so aufgelegt!

Die Serie soll 2024 im ORF zu sehen sein. Sie teilten sich die Regie mit Johanna Moder. Man hört, es seien die Bücher für Staffel zwei bereits beauftragt worden sein ...

Ja, das stimmt.