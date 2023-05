Le Mans 66 – Gegen jede Chance

Ein Stück Motorsportgeschichte hat James Mangold in einen spannungsreichen Actionfilm verwandelt: Henry Ford II, Gründerenkel des großen Autorevolutionärs, setzte sich in den Kopf, seine Firma an die Spitze des Motorsports zu bringen. Er beauftragt Carroll Shelby (Matt Damon), ein Siegerauto zu designen, mit dem der Draufgänger Ben Miles (Christian Bale) die legendären 24 Stunden von Le Mans gewinnen soll. Der Rennfilm ist mitreißend und auch für Nicht-Benzinbrüder und -schwestern geeignet.

20.15 Uhr, ZDF

Terra Mater: Der Mythos der Mantas

Früher wurden sie als Teufelsrochen gefürchtet, heute werden Mantas als sanfte, hochintelligente Wesen geschätzt. Der amerikanische Meeresbiologe Rick Rosenthal und sein Team begleiten in dieser „Terra Mater“-Dokumentation Mantas durch die Weltmeere.

20.15 Uhr, ServusTV

Bier und Fußball

Der Sendungstitel sorgt für Aufmerksamkeit: Inhaltlich dreht sich die Doku über die Symbiose zwischen Fußballvereinen und Brauereien. Wie passt der gesunde Sportund der ungesunde übermäßige Alkoholkonsum zusammen? Eine Recherche.

20.15 Uhr, 3sat

Die Jagd

Die Behauptung eines Mädchens macht das Leben des eines Kindergärtners Lucas (stark: Mads Mikkelsen) zur Hölle.

20.15 Uhr, Arte

Landraub

Kurt Langbeins Dokumentarfilm fokussiert auf die unterschiedlichen Interessen von bäuerlichem Anbau und der Agrarindustrie. Die Jagd nach Ackerland führt zu untragbaren Zuständen für Bauern: Vertreibung, Versklavung und Verlust der wirtschaftlichen Existenzgrundlage.

23.30 Uhr, ORF 2

Bernadette

Tragikomödie mit Cate Blanchett über unerträgliches Vorstadtleben, sprießende Neurosen und plötzliches Verschwinden.

22.10 Uhr, ServusTV