Mögen Gaming-Turniere für den Zuschauer auch eine fremde Welt sein, lässt sich der 93. Fall des Münchener Ermittlerduos Leitmayr und Batic mit Spannung verfolgen. Im Visier stehen die „Munich Sheriffs“, die als Online-Shooter in der Gaming-Szene gefeiert werden. Für das dienstälteste zusammen ermittelnde Team der „Tatort“-Reihe ist schnell klar, dass der Täter aus den eigenen Polizeireihen kommen muss.

„Leute, die Leuten dabei zuschauen, wie sie auf Bildschirme schauen“, beschreibt ein Kommissar fassungslos ein Gaming-Turnier – wie viele Zuschauer können auch Leitmayr und Batic nichts mit dieser Baller-Baller-Welt im virtuellen Raum anfangen. So rückt in „Game Over“ ihr junger Assistent Kalli mehr in den Vordergrund. Betroffen ist das Duo vor allem durch den Tod einer jungen Kollegin, die doch nur ihren Streifendienst versah und der eine Fahrzeugkontrolle zum Verhängnis wurde.

So bleibt man an diesem Fall nach einem Drehbuch von Stefan Holtz und Florian Iwersen ("Die Ibiza Affäre") durch seine emotionale Dramatik und die aufgeworfenen Themen Sucht, Gier und elterliche Verantwortung dran.