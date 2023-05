Seit bald 70 Jahren sind die Muppets ein fester Bestandteil amerikanischer Popkultur – und als solche prägende Wegbegleiter verschiedener Generationen. Neben Kermit, Miss Piggy und Konsorten, gibt für gewöhnlich eine Gruppe den Ton an, der bislang zu wenig Aufmerksamkeit geschenkt wurde. „Dr. Teeth and the Electric Mayhem“ nennt sich die Hausband der „Muppet Show“, die seit Anbeginn für all die eingängigen Songs und Sounds verantwortlich ist.

Nachdem die Rocker jahrzehntelang nur im Hintergrund agieren durften, erwartet sie nun endlich die große Bühne. „Muppets Mayhem“ begleitet die sechsköpfige Chaostruppe bei dem Versuch, ein erstes Studioalbum aufzuzeichnen. Ein kompliziertes Vorhaben, wie die angehende Musikproduzentin Nora (YouTuberin Lilly Singh) zähneknirschend feststellt.

In zehn unterhaltsamen Episoden sehen sich die eigenbrötlerischen Bandmitglieder mit den widersprüchlichen Befindlichkeiten der modernen Musikindustrie konfrontiert. Gastauftritte von populären Künstlerinnen und Künstlern wie Ke$ha, Lil Nas X oder Parodist Weird Al Yankovic kommen nicht von ungefähr. Zugunsten einer Vielzahl von Cameos, Pop/Rock-Referenzen und menschlichem Drama, wird hier und da der bewährte Humor etwas vernachlässigt. Wenn dann aber die konfuse Gruppe für adäquaten Schabernack sorgen darf, versprüht auch „Muppets Mayhem“ den Anarcho-Charme, der die Plüschviecher seit Stunde eins so einzigartig macht. Ein musikalischer Spaß für Fans alter Schule und wissbegierige Neuankömmlinge.