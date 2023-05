"Herzstolpern - Aufbruch nach Italien"

Am 5. Mai 2023 fand der Europäische Protesttag zur Gleichstellung von Menschen mit Behinderung statt. Dieser neue Zweiteiler erzählt von zwei junge Erwachsenen. Felix und Emma sind eben nur ein wenig „anders“: Sie haben beide Trisomie 21 (Down-Syndrom), und wollen doch ein ganz „normales“ Leben mit Liebe und Abenteuer führen. Tenor der gelungenen Roadmovie-Produktion: Wir sind aufeinander angewiesen und können uns sehr viel geben, wenn man sein Herz öffnet.

ZDF, 20.15 Uhr

"Dan Sommerdahl - Family Affairs"

Krimireihe frei nach den Romanen von Anna Grue, die vor der malerischen Kulisse der dänischen Stadt Helsingør ihren Schauplatz haben. In der letzten Folge der aktuellen Staffel wird eine ehemalige Gewerbeverbandsvorsitzende tot in ihrem Auto aufgefunden. Ihr Hund fehlt.

ZDF, 22.15 Uhr

"King Charles III - Das Krönungskonzert"

Unter dem Titel „Lighting up the Nation“ wird auf dem Gelände von Schloss Windsor vor rund 20.000 Live-Besuchern aufgespielt. Angekündigt sind etwa Katy Perry, Lionel Richie und Take That. Fürd en Spartensender des ORF führt Lou Lorenz-Dittlbacher gemeinsam mit Gästen durch Abend.

ORF III, 20.15 Uhr

"The Gymnasts"

Eine italienisch–deutsches Coming–of–age Dramaserie über ein Team von italienischen Kunstturnerinnen und ihren Ehrgeiz.

ZDF neo, 20.15 Uhr



Im Team der italienischen Kunstturnerinnen von "Vis Invicta" gibt die dominante Carla (Giada Savi, Mitte) den Ton an © ZDF/Spada





"Dok.Film: Hinter den Schlagzeilen"

Als die „Süddeutsche Zeitung“ im Frühjahr 2019 ein belastendes Video über H. C. Strache zugespielt bekommt, ist ein Dokumentarfilmteam hautnah dabei. Die an der Enthüllung beteiligten Journalisten gewähren einen Einblick in die hochsensible Arbeit der Investigativ-Redaktion.

ORF 2, 23.05 Uhr

"Frank Sinatra - Die Stimme Amerikas"

Wie ein Bub mit italienischen Wurzeln seinen Traum lebte und zur Stimme Amerikas wurde. Doku mit den Sonnen - und Schattenseiten des legendären Entertainers zu Sinatras Todestag am 14. Mai.

Radiotipp

Frühstück bei mir. Ö 3, 9 bis 11 Uhr. In ihrem neuen Kabarett-Programm „Mein schönster Tag“ ist Angelika Niedetzky Hochzeitsexpertin auf der Bühne und mittlerweile weiß sie, dass sie selber heiraten wird: Zum Start des Hochzeitsmonats Mai ist die 44-jährige Linzerin der Frühstücksgast.