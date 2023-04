Disco oder Ballroom? Das war am Freitag die Frage bei den Dancing Stars. Die Antwort? Disco! Das lag ohne Zweifel am Motto: Eurovision Song Contest! Das war nicht nur ein Heimspiel für Mr. Song Contest Andi Knoll, sondern auch für den Gastjuror Cesár Sampson, der ESC- und Song-Contest-Erfahrung mitgebracht hat. Wobei der Perspektivenwechsel als Gastjuror ihn schon zu Beginn "sprachlos" gemacht hat. Schuld daran war der Jive („Made You Look“) von Lilian Klebow & Florian Gschaider vulgo "Team Punschkrapferl", die nicht nur den Jive, sondern auch die Premiere der Webchallenge souverän gelöst haben. Weltpremiere im Ballroom also: Auf Social Media viral gegangene Choreografien mussten in den ersten Tanz "eingebaut" werden. Team Punschkrapferl tanzte sich damit die Welt rosarot und hat nebenbei auch Balázs Ekker verzaubert: "Du warst tausendmal besser als dein Tanzpartner, er hat gelitten und du hast gestrahlt!" Das war eine Steilvorlage für die Jurywertung: 9 Punkte mal drei!

Lilian Klebow & Florian Gschaider beim Jive © (c) ORF (Hans Leitner)

Die Harmonie von Eveline Eselböck & Peter Erlbeck hat ziemlich sicher nicht auf Corinna Kamper & Danilo Campisi abgefärbt: Zoff beim Training! Passend dazu dann auch der Tango zu „Bloody Mary“ im Addams-Family-Look und mit Wednesday-Challenge. Vom Publikum gab es dafür gleich Standing Ovations. Corinna Kamper hat es gefreut: "Ich habe endlich einmal auf der Tanzfläche genervt sein können." Fazit von Maria Angelini-Santner: "Für mich persönlich habt ihr alles richtig gemacht." Und Balázs Ekker laborierte noch am Tanzfieber: "Du warst grenzgenial!"

Corinna Kamper & Danilo Campisi beim Tango zu „Bloody Mary“ © (c) ORF (Hans Leitner)

Der Samba hat in der ersten Runde Adler Alexander Pointner kurz abgeworfen. Zu "Calm Down" wurde gepatzt, aber das Lied war dann doch Programm: "Du bist der geborene Freestyler", gab sich Balázs Ekker weiterhin handzahm. Gastjuror Cesár Sampson beschwor gleich den Kampfgeist: "Du hältst alles, was du nicht versprichst" und legte gleich einen Bonuspunkt drauf.

Für Maria Angelini-Santner sind Missy May & Dimitar Stefanin schon die ersten Anwärter für das Finale. Gastjuror Cesár Sampson war der Cha Cha Cha zu „Cuff It“ gleich zehn Punkte wert. Da konnten Corinna Kamper & Danilo Campisi nach ihrem zweiten Tanz auch mithalten. Auch für sie gab es einen Jury-Ausblick auf das Finale. Maria Angelini-Santner sieht hier ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Team Kamper und Team Klebow. Was sich klar bei den Jurypunkten gezeigt hat.

Alexander Pointner & Manuela Stöckl beim Samba © (c) ORF (Hans Leitner)

"Mit diesen Paaren können Sie sich nicht messen, aber es ist gut, wie es ist", gab sich Balázs Ekker auch beim zweiten Tanz von Eveline Eselböck & Peter Erlbeck noch immer charmant. Mit der Jurywertung lag das Duo auf dem letzten Platz hinter Alexander Pointner & Manuela Stöckl. Und so sollte es am Ende des Tages auch bleiben: Eveline Eselböck & Peter Erlbeck haben auch vom Publikum nicht genügend Stimmen bekommen und haben den Einzug ins Halbfinale verpasst.

Das Publikum zum Tanzen gebracht haben knapp vor der Entscheidung noch Teya & Salena mit ihrem ESC-Song „Who The Hell Is Edgar?“.

Missy May & Dimitar Stefanin beim Tango zu „Euphoria“ © (c) ORF (Hans Leitner)

Das große Finale mit drei Paaren geht am 12. Mai über die Bühne. Bei der bis dato letzten Staffel im Herbst 2021 konnte sich Kabarettistin Caroline Athanasiadis durchsetzen.