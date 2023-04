„Er singt von früh bis am Abend – oder er spielt Fußball“, erzählt die Mutter von Luca Sommerauer fröhlich am Telefon. Für ihren Sohn steht heute die nächste große Bewährungsprobe an: In der Sat.1-Musikshow „The Voice Kids“ tritt der 14-jährige Jungpopstar mit vier weiteren Jungtalenten im sogenannten „Knockout“ an: Nur einer der fünf schafft es ins Finale. Dorthin soll den begabten Steirer seine Interpretation von „With or without you“ des australischen Jungstars The Kid Laroi (bürgerlich Charlton Howard) bringen. Überwindet der junge Mürztaler das Halbfinale, singt er am 12. Mai das Finale in Berlin – live vor einem Millionenpublikum. Ebenfalls ein Ticket nach Berlin wollen heute die oberösterreichischen Zwillinge Anja & Jana (15) buchen, die erneut auf Mundart setzen: Sie singen „Leiwand“ von Edmund.

Überhaupt läuft es gut für Österreichs Nachwuchssängerinnen und -sänger: Emma (15) aus Wien rappte sich in der Vorwoche nicht nur erfolgreich ins Finale, ihre Interpretation von Eminems Hit „Mockingbird“ wurde mittlerweile mehr als 8,2 Millionen Mal aufgerufen.

Das gefiel offenbar auch dem US-Rapper, der in den sozialen Netzwerken positiv auf Emmas Auftritt reagierte.