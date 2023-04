Clementine: Buch eins

Selbst, wenn man nichts über The Walking Dead weiß, ist die aus der Feder von Tillie Walden stammende Graphic Novel „Clementine“ ein erfrischend untoter Genuss: Clementine ist ein junges Mädchen mit einer Beinprothese, das sich nach der Zombie-Apokalypse mutterseelenallein durch das verheerte Amerika schleppt.

The Walking Dead ist ein riesiges Franchise – von Robert Kirkman und Tony Moore als Comic entwickelt und als TV-Serie in elf Staffeln ein nahezu unglaublicher Erfolg. Clementine wurde als Figur für das dazugehörige Videospiel entwickelt. Jetzt lag es an der US-Zeichnerin und Texterin Tillie Walden, ein Spin Off zu gestalten, das in schwarz-weißer Optik die emotional abgestumpfte Welt der Überlebenden inmitten der wandelnden Toten zeigt.



Clementine zieht durch die weiten Ebenen, räumt dabei wie beiläufig die nach ihr geifernden Beißer (wie man die Zombies nennt) aus dem Weg und gelangt in eine Siedlung von Amish-Leuten, wo ihr jemand eine bessere Beinprothese anfertigt. Doch Clementine will nach Norden. Auf dem Weg dorthin schließt sich ihr der junge Amos aus der Amish-Siedlung an. Die Heldin, die versucht, ihr wundgeschundenes Seelenleben zu verstecken, baut eine emotionale Beziehung zu Amos auf, der sie auch bewundert.

Tillie Walden, die zweimal den „Comic-Oscar“ Eisner Award gewinnen konnte, gelingt eine geradlinig erzählte Geschichte, die zwar thematisch kein Neuland betritt und sich bewährter Muster der „Go-North-Apokalypsen“ bedient, aber nie langweilig wird. Und dank einer erfrischenden Protagonistin in der trostlosen Weltungergangs-Szenerie auch die zarten Pflänzchen der Hoffnung keimen lässt. Während Untote ihren Weg pflastern, blickt Clementine immer wieder darauf zurück, wie damals die Zombie-Apokalypse begann. Gruselig!

T. Walden. Clementine. Buch 1. Cross Cult, 256 S., 26,80 Euro © REPRODUKT/SKYBOUND/IMAGE COMICS

9603 Kilometer

Es sind 9603 Kilometer von Afghanistan nach England. Für ein Flugzeug nicht weit, für den 12-jährigen Adil und seinen 14-jährigen Cousin eine Reise, die von Angst und Gewalt geprägt ist. Cyrille Pomès und Stéphane Marchetti sprachen mit Flüchtlingen und schufen ein Comic von großer Nähe, getragen vom Wunsch nach einer besseren Welt.

Pomès/Marchetti. 9603 Kilometer. Cross Cult, 128 S., 30,90 © Cross-Cult

Amalia

Die von der Französin Aude Picault geschaffene Graphic Novel ist ein Spiegel unserer Zeit: Pandemie und Klima-Krise als Geschichte einer ganz normalen Familie erzählt. Das Leben von Amalia und ihrer Patchwork-Familie wird zur täglichen Belastung: zwischen Beziehungsproblemen und Kinderstress.

Aude Picault. Amalia. Reprodukt, 148 Seiten, 24,70 Euro © Reprodukt

Mäuse-Mär

Die Welt mag die Mär von Mäusen und Ratten: Ob „Feivel der Mauswanderer“ oder Robert C. O’Briens „Ratten von NIMH“.

In diesem Comic kämpfen Mäuse in einer von Menschen verlassenen Siedlung ums Überleben: Sehr schön gezeichnet und mit einer Prise Endzeit-Stimmung suchen die Mäuse nach einer Lösung ihres Problems.